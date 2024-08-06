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Офицер армии стала «Мисс США». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Офицер армии США Альма Купер выиграла 73-й ежегодный конкурс красоты «Мисс США», она представит страну на «Мисс Вселенная».

Купер 22 года, она младший лейтенант армии США, окончила Военную академию США в Вест-Пойнт и сейчас учится в магистратуре Стэнфордского университета.

«Как дочь рабочего-мигранта, гордая афролатиноамериканка и офицер армии США, я живу американской мечтой. Если есть что-то, чему меня научили моя жизнь и моя мать, так это то, что обстоятельства никогда не определяют твою судьбу: ты можешь сделать успех достижимым, требуя совершенства», — сказала девушка во время сессии вопросов и ответов в финале конкурса.

В «Мисс США» участвовала 51 девушка. Победительница представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике в ноябре.

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Топ комментариев

PavlikMorozov

И ведь отпустят же. Это если ты велосипед украдешь, то никаких поблажек тебе не будет.

Asd10

Типа как бандеровцы вна Украине в 14 году?

Voland2

А у нас больной дедушка не проканал...(:

Asd10

Ну как бы да. Растерли бы Иран в порошок, да и дело в ермолке...