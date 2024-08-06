ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области

Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ отразили попытку украинских сил прорваться через государственную границу в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Губернатор предупредил, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. «Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», — указал он.

Минобороны России ранее сообщило, что над территорией Курской области уничтожены 13 дронов самолетного типа.

Подобную попытку прорыва границы в Курской области ВСУ предпринимали весной этого года. Тогда они были разгромлены пограничниками и бойцами российской армии.