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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ отразили попытку украинских сил прорваться через государственную границу в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Губернатор предупредил, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. «Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», — указал он.

Минобороны России ранее сообщило, что над территорией Курской области уничтожены 13 дронов самолетного типа.

Подобную попытку прорыва границы в Курской области ВСУ предпринимали весной этого года. Тогда они были разгромлены пограничниками и бойцами российской армии.

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Топ комментариев

PavlikMorozov

И ведь отпустят же. Это если ты велосипед украдешь, то никаких поблажек тебе не будет.

Asd10

Типа как бандеровцы вна Украине в 14 году?

Voland2

А у нас больной дедушка не проканал...(:

Asd10

Ну как бы да. Растерли бы Иран в порошок, да и дело в ермолке...