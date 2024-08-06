Иноагент Галкин прокомментировал приезд Пугачевой в Россию

Максим Галкин (признанный иноагентом в России) прокомментировал слухи о том, что его жена Алла Пугачева решила приехать в Россию с концертом.

В Сети появилась информация, что Примадонна приедет в Россию на неделю, чтобы рассмотеть площадки для потенциального концерта. Об этом написал телеграм-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают?» — возмутился Галкин в соцсети.

Однако, сообщалось и о том, что Пугачева во время приезда займется юридическими вопросами, связанными со снятием статуса иноагента с Галкина. Про это ее муж тоже написал, но в контексте опровержения приезда Пугачевой в страну.

«Почему отстаивание правды в судах разных инстанциях воспринимается как желание продолжить работу в России», — написал он.