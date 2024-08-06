Появились слухи о концерте Пугачевой в России

Алла Пугачева планирует дать большой сольный концерт до конца года в России, для решения этого вопроса она приедет на родину на неделю.

Примадонна приедет в Россию с детьми на неделю, чтобы в это время рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами, взвесят все за и против, рассказал продюсер Сергей Дворцов телеграм-каналу Mash.

Кроме концерта, Пугачева планирует разобраться со статусом мужа — Максим Галкин признан иноагентом в России, но артист уже два года пытается оспорить решение суда в отношении данного статуса.