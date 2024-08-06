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Появились слухи о концерте Пугачевой в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @alla_orfey

Алла Пугачева планирует дать большой сольный концерт до конца года в России, для решения этого вопроса она приедет на родину на неделю.

Примадонна приедет в Россию с детьми на неделю, чтобы в это время рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами, взвесят все за и против, рассказал продюсер Сергей Дворцов телеграм-каналу Mash.

Кроме концерта, Пугачева планирует разобраться со статусом мужа — Максим Галкин признан иноагентом в России, но артист уже два года пытается оспорить решение суда в отношении данного статуса.

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Топ комментариев

PavlikMorozov

И ведь отпустят же. Это если ты велосипед украдешь, то никаких поблажек тебе не будет.

Asd10

Типа как бандеровцы вна Украине в 14 году?

Voland2

А у нас больной дедушка не проканал...(:

Asd10

Ну как бы да. Растерли бы Иран в порошок, да и дело в ермолке...