Россияне стали меньше потреблять

Темпы роста потребительской активности населения России за полгода заметно замедлились — с 9,8% в конце зимы до 5,6% в начале лета, следует из данных Минэкономразвития и расчетов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По мнению экспертов, объемы розничной торговли, платных услуг и оборот общественного питания начал замедляться с февраля.

«Таким образом, можно говорить о некотором замедлении потребительской активности», — сказали РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

Высокий уровень потребления ЦБ называет в числе проинфляционных факторов, которые в том числе приводят к ужесточению денежно-кредитной политики.