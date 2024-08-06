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Россияне стали меньше потреблять

Источник:
РБК
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Темпы роста потребительской активности населения России за полгода заметно замедлились — с 9,8% в конце зимы до 5,6% в начале лета, следует из данных Минэкономразвития и расчетов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По мнению экспертов, объемы розничной торговли, платных услуг и оборот общественного питания начал замедляться с февраля.

«Таким образом, можно говорить о некотором замедлении потребительской активности», — сказали РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

Высокий уровень потребления ЦБ называет в числе проинфляционных факторов, которые в том числе приводят к ужесточению денежно-кредитной политики.

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Экономика #Торговля
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