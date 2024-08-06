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Группа семи призвала к деэскалации на Ближнем Востоке

Источник:
ТАСС
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Главы МИД стран Группы семи (G7) выразили озабоченность ростом напряженности на Ближнем Востоке и призвали стороны конфликта к взаимодействию в целях деэскалации.

Министры выразили «глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке, который грозит разжечь еще более широкий конфликт в регионе».

«Мы вновь призываем все вовлеченные стороны воздержаться от увековечения нынешнего разрушительного цикла ответного насилия и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации», — отмечается в заявлении.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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Политика #Мир
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