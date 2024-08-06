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Американский суд признал Google монополистом среди поисковиков

Источник:
РБК
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Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы «подавить» конкуренцию среди поисковых систем

«Google — монополист, и он действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию», — приводит РБК выдержку из решения судьи Амита Мехта.

Суд согласился с выводами Минюста США о том, что компания нарушила антимонопольное законодательство, заключив контракты с Apple и другими производителями смартфонов, обязывающие установить Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Также судья постановил, что компания поставила своих конкурентов в невыгодное положение на рынке рекламы.

«Эта победа над Google — историческая победа для американского народа. Ни одна компания — независимо от того, насколько она крупная или влиятельная — не стоит выше закона», — говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приветствовала решение суда.

Президент Alphabet (владеет Google) по глобальным вопросам Кент Уокер сообщил, что компания планирует обжаловать это решение. Компания неоднократно заявляла, что пользователи сами выбирают, каким поисковиком пользоваться на своих смартфонах.

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Топ комментариев

PavlikMorozov

И ведь отпустят же. Это если ты велосипед украдешь, то никаких поблажек тебе не будет.

Asd10

Типа как бандеровцы вна Украине в 14 году?

Voland2

А у нас больной дедушка не проканал...(:

Asd10

Ну как бы да. Растерли бы Иран в порошок, да и дело в ермолке...