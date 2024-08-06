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Начались съемки комедийного сериала «3+3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «3+3»

Канал СТС и онлайн-кинотеатр START приступили к съемкам комедийного сериала «3+3».

По сюжету в живописном городке Золотого кольца живет семья Клячевых: писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид, внук Прометей, работающий спасателем.

В том же городе живет семья Лариных: таксистка Валентина Петровна, ее дочь — экскурсовод Света, внучка — художница Юля.

Прометей убежден, что Юля — мошенница. Он раскрывает одну из ее афер и сдает полиции. Их встреча становится судьбоносной не только для самих героев, но и для их родственников, которые уже не надеялись на личное счастье.

«С одной стороны, это жизненная история про узнаваемых персонажей со своими взглядами, пороками, идеалами, а с другой — герои заключены в идеальную среду, в которой нет сложных социальных проблем. Это очень добрая история, чем меня и зацепила», — считает режиссер Дмитрий Грибанов.

Главные роли исполняют: Владислав Ветров («Гранд»), Алексей Розин («Фрау»), Вадим Соснин («Жена олигарха»), Ольга Хохлова («Лада Голд»), Елена Николаева («Мамочки») и Александра Соловьева («Везет»).

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