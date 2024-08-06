ТНТ объявил дату выхода сериала «Пока не родила»

Сериал «Пока не родила» с Иваном Охлобыстиным стартует на канале ТНТ с 19 августа, сообщила пресс-служба канала.

По сюжету 18-летняя Кира, пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, придумывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной бездетной семейной пары, предназначенный для их суррогатной матери.

План Киры заключался в том, чтобы обвинить клинику в ошибке и получить деньги, но теперь перед ней встает дилемма – избавиться от нежелательной беременности или все-таки рожать. Помимо этого, на горизонте также появляется давно пропавший отец девушки – игроман и аферист.

Главные роли в сериале достались Ангелине Загребиной, Евгении Капраловой, Ивану Охлобыстину, Екатерине Стуловой и Егору Кенжаметову.

Новый сериал «Пока не родила» дебютирует в эфире телеканала 19 августа в 20:00.