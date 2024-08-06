НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

ТНТ объявил дату выхода сериала «Пока не родила»

Источник:
Sibnet.ru
386 0
Фото: © кадр из сериала «Пока не родила»

Сериал «Пока не родила» с Иваном Охлобыстиным стартует на канале ТНТ с 19 августа, сообщила пресс-служба канала.

По сюжету 18-летняя Кира, пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, придумывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной бездетной семейной пары, предназначенный для их суррогатной матери.

План Киры заключался в том, чтобы обвинить клинику в ошибке и получить деньги, но теперь перед ней встает дилемма – избавиться от нежелательной беременности или все-таки рожать. Помимо этого, на горизонте также появляется давно пропавший отец девушки – игроман и аферист.

Главные роли в сериале достались Ангелине Загребиной, Евгении Капраловой, Ивану Охлобыстину, Екатерине Стуловой и Егору Кенжаметову.

Новый сериал «Пока не родила» дебютирует в эфире телеканала 19 августа в 20:00.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Начались съемки комедийного сериала «3+3»
Вышел трейлер сериала «Комбинация» с Кологривым
«Тополиный пух» стал лучшей новинкой в кино
Стартовали съемки триллера «Пранкер» с Максимом Матвеевым
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученый выделил самую опасную рыбу в Оби
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Игроки смогут опробовать S.T.A.L.K.E.R. 2 до релиза
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Самое обсуждаемое
55
Российского сенатора задержали из‑за заказного убийства
51
Американский фондовый рынок обрушился
37
Украина получила 10 истребителей F-16
35
Найдено научное объяснение женским изменам
35
Священник и Поклонская поспорили о женщинах во власти