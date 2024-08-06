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Белоусов предупредил Остина о последствиях покушения на Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Киев готовил покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны страны Андрея Белоусова во время их нахождения в Санкт-Петербурге, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, теракта удалось избежать звонком, который Белоусов сделал главе Пентагона Ллойду Остину. Рябков отметил, что тот воспринял информацию серьезно.

«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороной до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

The New York Times ранее сообщала, что Белоусов во время разговора с Остином сообщил о «тайной операции», которую Украина может готовить против России. По словам главы Минобороны РФ, эта операция была одобрена США. Официальные лица Пентагона были удивлены «обвинением» и заявили, что не знают ни о каком заговоре.

Путин 28 июля принял Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Он проходил в акватории реки Невы и на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

PavlikMorozov

И ведь отпустят же. Это если ты велосипед украдешь, то никаких поблажек тебе не будет.

Asd10

Типа как бандеровцы вна Украине в 14 году?

Voland2

А у нас больной дедушка не проканал...(:

Asd10

Ну как бы да. Растерли бы Иран в порошок, да и дело в ермолке...