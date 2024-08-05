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Американский фондовый рынок обрушился

Источник:
Reuters
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Фондовый рынок США рухнул на открытии торгов в понедельник, 5 августа, следует из биржевых данных.

Так, индекс S&P 500, в который входят акции 500 торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний с наибольшей капитализацией, обвалился на 4,27%. Индекс Dow Jones потерял 2,72%, индекс NASDAQ Composite упал на 6,35%.

Котировки крупнейших американских технологических компаний также устремились вниз. Так, акции Tesla после открытия торгов потеряли 7,67%, цена бумаг Apple упала на 5,09%, Microsoft — на 4,52%, Nvidia — на 10,35%.

Американский фондовый рынок падает после публикации слабой статистики по рынку труда. Так, Минтруда США 2 августа сообщило, что в июле уровень безработицы вырос до 4,3% против 4,1% месяцем ранее на фоне существенного замедления темпов найма.

При этом данные по рынку труда в США вышли уже после решения ФРС сохранить ставку на уровне 5,25–5,5%. По мнению экспертов, показатели американской экономики указывают на возросшие риски наступления рецессии.

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Экономика #Деньги
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