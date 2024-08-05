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Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Вспышка высшего класса X зарегистрирована на Солнце 5 августа, сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

Источником выброса стала группа пятен 3767 (S10W88), мощность вспышки оценили в Х1.7, а ее продолжительность составила 30 минут, отмечается в сообщении. Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа.

Также были зафиксированы более слабые вспышки M1.0, M1.2/SF, M6.1/1N, M1.7. Они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые также могут провоцировать магнитные бури при достижении Земли.

В зависимости от мощности излучения солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X. Вспышки «Х-класса» являются самыми экстремальными, при этом цифра рядом с классом указывает на ее мощность.

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