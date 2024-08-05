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Названы шесть критериев алкогольной зависимости

Источник:
РИА Новости
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Алкогольная зависимость имеет шесть критериев, при наличии трех из которых можно говорить о том, что человек болен, сообщил психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

Первый признак — психологическая тяга к спиртному. Второй — потеря контроля при употреблении, неспособность остановиться и контролировать дозу. Также человек перестает обращать внимание на время и место для распития алкоголя.

Абстинентный синдром, то есть необходимость опохмелиться, — третий критерий. Четвертый признак — это толерантность к спиртному. Она проявляется в том, что человек перестает пьянеть с той дозы, которая действовала на него раньше, поэтому он начинает увеличивать ее.

Пятый критерий — употребление алкоголя, несмотря на проблемы со здоровьем, например, цирроз печени. Шестой — отказ от социального взаимодействия в пользу спиртного. Зависимый может ради выпивки прекратить общение с родными, не разделяющими его интереса.

Если три критерия или больше проявляются на протяжении месяца, тогда можно говорить об алкоголизме, подчеркнул специалист.

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