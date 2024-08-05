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Раскрыта новая опасность воды из пластиковых бутылок

Источник:
Microplastics
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Употребление воды из пластиковых бутылок может привести к повышению кровяного давления, выяснили южнокорейские ученые.

В ходе эксперимента первая группа испытуемых пила воду из пластиковых бутылок, а вторая — из стеклянных. До начала и по завершении эксперимента ученые зафиксировали показатели кровяного давления испытуемых.

Результаты показали, что у лиц, которые употребляли воду из пластиковых бутылок, средний уровень систолического давления увеличился на 1,68 миллиметра ртутного столба. У тех, кто пил воду из стеклянных емкостей, изменений не наблюдалось.

Исследователи выявили, что в крови участников, которые пользовались пластиковыми бутылками, содержалось больше микропластика. Предполагается, что именно это могло привести к повышению давления.

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