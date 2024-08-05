НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Функциональность Apple Music урезали для российских пользователей

Источник:
Sibnet.ru
90 0

Российские пользователи Apple Music лишились вкладки «Обзор», являвшаяся одной из пяти стандартных вкладок в меню сервиса с момента его запуска.

Вкладка «Обзор» была местом, где пользователи могли найти анонсы новых альбомов, редакторские плейлисты и топ-чарты, включая Топ-100 популярных треков в России, пишет издание iPhones.ru.

При этом вкладка «Обзор» стала менее полезной для российских пользователей после того, как некоторые крупные лейблы ограничили свою работу в России. Многие зарубежные исполнители отказались размещать свои треки в российских стриминговых сервисах.

Многие треки были недоступны для прослушивания в России, при попытке их воспроизведения появлялось сообщение о недоступности трека в регионе. При этом редакционные плейлисты для россиян, составленные командой Apple Music, обновлялись реже.

Несмотря на изменения, региональный чарт по-прежнему доступен в Apple Music — его можно найти в поиске по запросу «топ-100 Россия».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
«Лаборатория Касперского» обнаружила слежку за россиянами
Британские атомные субмарины получили российский софт
Пользователей Telegram призвали отключить новую функцию
Новое приложение защитит ноутбук от кота
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
8866
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
7969
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
17112
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
773023
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
237103
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
17584
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
17345
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
994677
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
40643
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
39097
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружен неожиданный эффект вакцинации против COVID-19
Ученый выделил самую опасную рыбу в Оби
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Игроки смогут опробовать S.T.A.L.K.E.R. 2 до релиза
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

mosquito__2010

Украина - территория самых свободных людей. Любой тцкашник подтвердит

c2h5oh76

Ненависть? Да у тебя чсв распухло, к специалистам обратись, не затягивай, только жалость и умиление,...

rumatam

научное обоснование блядства...................

Nik3316

знатно пердак подгорел у Данилонки))))))))