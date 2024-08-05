Функциональность Apple Music урезали для российских пользователей

Российские пользователи Apple Music лишились вкладки «Обзор», являвшаяся одной из пяти стандартных вкладок в меню сервиса с момента его запуска.

Вкладка «Обзор» была местом, где пользователи могли найти анонсы новых альбомов, редакторские плейлисты и топ-чарты, включая Топ-100 популярных треков в России, пишет издание iPhones.ru.

При этом вкладка «Обзор» стала менее полезной для российских пользователей после того, как некоторые крупные лейблы ограничили свою работу в России. Многие зарубежные исполнители отказались размещать свои треки в российских стриминговых сервисах.

Многие треки были недоступны для прослушивания в России, при попытке их воспроизведения появлялось сообщение о недоступности трека в регионе. При этом редакционные плейлисты для россиян, составленные командой Apple Music, обновлялись реже.

Несмотря на изменения, региональный чарт по-прежнему доступен в Apple Music — его можно найти в поиске по запросу «топ-100 Россия».