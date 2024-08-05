«Лаборатория Касперского» обнаружила слежку за россиянами

Специалисты «Лаборатории Касперского» нашли вирус, который используется Android-устройствами для слежения за россиянами.

Троян получил наименование LianSpy. По данным специалистов, шпионская деятельность могла начаться в середине 2021 года, однако обнаружение вируса было затруднено из-за активного сокрытия следов, поэтому найти его получилось только весной 2024 года.

LianSpy маскируется под системные приложения и финансовые сервисы, хотя информация относительно денег пользователя трояна не интересует, пишут «Ведомости». Отмечается, что атака не является массовой.

Функционал включает сбор и передачу атакующим списка контактов с зараженного девайса, а также данных журнала звонков, списка установленных приложений. При этом LianSpy может обходить уведомления от Android, показывающие, что в данный момент на телефоне используется камера или микрофон.

Согласно данным экспертов «Лаборатории Касперского», заражение устройств могло происходить удаленно с использованием нескольких неустановленных уязвимостей или при получении физического доступа к телефону.