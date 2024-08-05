Завалившая допинг-тест польская каноистка оправдана благодаря собаке

Польская каноистка Дорота Боровска, в допинг-пробе которой обнаружили запрещенное вещество, сможет выступить на Олимпиаде в Париже. Она доказала, что вещество попала в ее организм с лап собаки, сообщила пресс-служба Международного агентства допинг тестирования (ITA).

В июне спортсменка сдала допинг-пробу, в которой обнаружили клостебол — запрещенный анаболический стероид.

Боровска в Спортивном арбитражном суде (CAS) доказала, что субстанция попала в ее организм с кремом, которым она обрабатывала лапы своей травмированной собаки.

Каноистка еще успевает выступить на Олимпиаде. Во вторник, 6 августа, она должна вместе с Сильвией Щербиньской принять участие в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. А 8 августа спортсменка начнет борьбу за медали на дистанции 200 метров.

Боровской 28 лет. Она завоевала две серебряные (2018, 2021) и две бронзовые (2018, 2021) медали чемпионата мира. Также в ее активе золото (2021) и серебро (2018) чемпионата Европы.