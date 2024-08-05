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Дзюба назвал «Войну и мир» «душной» книгой

Источник:
Sibnet.ru
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Артем Дзюба
Фото: © Официальный телеграм-канал футболиста Артема Дзюбы

Футболист Артем Дзюба поделился мнением о школьной литературе — он заявил, что «Войну и мир» невозможно читать, при этом назвал Льва Толстого красавцем.

Дзюба, отвечая на вопрос Sport24 о самой «душной» книге из школьной программы, назвал «Войну и мир».

«Мне кажется, она вообще не для школьной программы — это невозможно было читать. Многие вещи из книги было трудно осознавать в том возрасте. Да и сейчас я тоже пытался "Войну и мир" перечитывать, и Лев Толстой, конечно, красавец, но это читать невозможно в детстве так точно», — сказал Дзюба.

Любимая книга Дзюбы из школьных — «Граф Монте-Кристо». «Одна из сильнейших историй о том, как человек не сдался, несмотря ни на что», — отметил футболист.

Форвард после завершения сезона покинул московский «Локомотив». Сейчас он ждет новых предложений.

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Удавиков

скорее всего они ему не нужны, француз же, гомосек или транс

mosquito__2010

Украина - территория самых свободных людей. Любой тцкашник подтвердит

pepelmetal

Почему ему то? Хозяевам твоим

Asd10

Ты зачем мне рога наставила, стратегическая ты плюралистка??!!! 🤣