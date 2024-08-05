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Вышел трейлер сериала «Комбинация» с Кологривым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Wink

Новый трейлер сериала «Комбинация» о рождении и становлении первого советского и российского герлз-бэнда появился в Сети.

Сериал рассказывает о непростом пути бывшего сотрудника милиции — будущего продюсера Александра Шишинина (Никита Кологривый) и участниц группы Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Светланы Костыко, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой, а также о создании хитов «Russian Girls», «American Boy», «Не забывай» и «Бухгалтер», ставших символами своей эпохи.

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу.

Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Татьяну Иванову, Алену Апину и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.

Сериал «Комбинация» выйдет эксклюзивно в видеосервисе Wink, премьера запланирована на осень.

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Топ комментариев

Удавиков

скорее всего они ему не нужны, француз же, гомосек или транс

mosquito__2010

Украина - территория самых свободных людей. Любой тцкашник подтвердит

pepelmetal

Почему ему то? Хозяевам твоим

Asd10

Ты зачем мне рога наставила, стратегическая ты плюралистка??!!! 🤣