Русская девушка Джонни Деппа показала совместное фото с актером

Фото: © @im_iuliia
Бизнес-вумен Юлия Власова впервые опубликовала в соцсетях совместную
фотографию с Джонни Деппом.
Власова опубликовала фото и написала, что он — единственный,
кто помогает ей справиться с лавиной хейта.
Ранее россиянка обращалась к подписчикам с просьбой не
обсуждать ее личную жизнь и не делиться со СМИ никакой информацией.
Юлия Власова младше Деппа на 33 года. Она родилась в
Свердловской области, отучилась в МГИМО, а после уехала в Прагу. Там у
россиянки бизнес — салоны красоты.