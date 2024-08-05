Русская девушка Джонни Деппа показала совместное фото с актером

Бизнес-вумен Юлия Власова впервые опубликовала в соцсетях совместную фотографию с Джонни Деппом.

Власова опубликовала фото и написала, что он — единственный, кто помогает ей справиться с лавиной хейта.

Ранее россиянка обращалась к подписчикам с просьбой не обсуждать ее личную жизнь и не делиться со СМИ никакой информацией.

Юлия Власова младше Деппа на 33 года. Она родилась в Свердловской области, отучилась в МГИМО, а после уехала в Прагу. Там у россиянки бизнес — салоны красоты.