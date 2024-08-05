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Русская девушка Джонни Деппа показала совместное фото с актером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @im_iuliia

Бизнес-вумен Юлия Власова впервые опубликовала в соцсетях совместную фотографию с Джонни Деппом.

Власова опубликовала фото и написала, что он — единственный, кто помогает ей справиться с лавиной хейта.

Ранее россиянка обращалась к подписчикам с просьбой не обсуждать ее личную жизнь и не делиться со СМИ никакой информацией.

Юлия Власова младше Деппа на 33 года. Она родилась в Свердловской области, отучилась в МГИМО, а после уехала в Прагу. Там у россиянки бизнес — салоны красоты.

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Топ комментариев

Удавиков

скорее всего они ему не нужны, француз же, гомосек или транс

mosquito__2010

Украина - территория самых свободных людей. Любой тцкашник подтвердит

pepelmetal

Почему ему то? Хозяевам твоим

Asd10

Ты зачем мне рога наставила, стратегическая ты плюралистка??!!! 🤣