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Блинкен заявил о скором ударе Ирана по Израилю

Источник:
Sibnet.ru
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД Группы семи (G7), что Иран и шиитское движение «Хезболлах» могут начать атаку на Израиль в ближайшие 24 часа.

Блинкен созвал селекторное совещание с главами МИД G7для оказания давления на Иран и движение «Хезболлах», чтобы минимизировать силу их удара, который должен будет стать ответом на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Блинкен считает, что смягчение последствий возможной атаки станет наилучшим путем предотвращения полномасштабной войны в регионе, рассказали источники.

По словам госсекретаря США, атака произойдет в течение 24–48 часов. Вашингтон не знает точного времени удара и какую он примет форму, отметил Блинкен.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить.

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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