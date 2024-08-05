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Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной

Источник:
ТАСС
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Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом вооруженных террористов на территории этой страны, говорится в коммюнике малийского правительства.

Власти Мали с большим удивлением приняли к сведению слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова о причастности Украины к нападению вооруженных террористических группировок на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали, совершенному в конце июля в районе Тинзауатен, приводит ТАСС коммюнике.

«После тщательного изучения ситуации переходное правительство Республики Мали подчеркивает, что действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, представляют собой агрессию и поддержку международного терроризма, что является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН», — указано в коммюнике.

В конце июля коалиция вооруженных группировок в Мали заявила, что повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск, а также российских бойцов из ЧВК «Вагнер», работающих по контракту на малийское правительство.

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Политика #Мир
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