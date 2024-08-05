Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной

Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические
отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом вооруженных террористов на
территории этой страны, говорится в коммюнике малийского правительства.
Власти Мали с большим удивлением приняли к сведению слова
представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова о
причастности Украины к нападению вооруженных террористических группировок на
военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали, совершенному в конце июля в
районе Тинзауатен, приводит ТАСС коммюнике.
«После тщательного изучения ситуации переходное
правительство Республики Мали подчеркивает, что действия украинских властей
нарушают суверенитет Мали, представляют собой агрессию и поддержку
международного терроризма, что является грубым нарушением международного права,
включая Устав ООН», — указано в коммюнике.
В конце июля коалиция вооруженных группировок в Мали
заявила, что повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат правительственных
войск, а также российских бойцов из ЧВК «Вагнер», работающих по контракту на
малийское правительство.