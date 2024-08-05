Экс-замглавы МО Иванов попросил отпустить его домой

Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО, поскольку все его характеристики со службы исключительно положительные, следует из материалов дела.

«Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», — приводит ТАСС материалы дела.

Иванов, обосновывая свою позицию, обратил внимание, что имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи, а также у него на иждивении находятся малолетние дети.

Он также указал, что имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является «участником боевых действий».

Также в материалах указывается, что обвиняемый в качестве своей защиты и необоснованности заключения в СИЗО указывал на то, что доводы следствия голословны и не обоснованы.