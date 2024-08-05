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Экс-замглавы МО Иванов попросил отпустить его домой

Источник:
ТАСС
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО, поскольку все его характеристики со службы исключительно положительные, следует из материалов дела.

«Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», — приводит ТАСС материалы дела.

Иванов, обосновывая свою позицию, обратил внимание, что имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи, а также у него на иждивении находятся малолетние дети.

Он также указал, что имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является «участником боевых действий».

Также в материалах указывается, что обвиняемый в качестве своей защиты и необоснованности заключения в СИЗО указывал на то, что доводы следствия голословны и не обоснованы.

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