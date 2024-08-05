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Бородина рассекретила роман с участником шоу «Последний герой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @borodylia

Ведущая Ксения Бородина вынесла на всеобщее обозрение отношения с блогером Николаем Сердюковым.

Бородина, которая после развода обещала больше никогда не выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение, изменила свое решение. Она опубликовала совместную фотографию с новым возлюбленным с романтической подписью.

«Знаете, что такое свобода? Это когда нет рамок. Когда тебе больно, ты закрываешься и не впускаешь никого в свою жизнь. Иногда тебе хочется молчать и долго молчать, а иногда кричать. И вот все это я могу себе позволить, это и называется свобода. Мне все равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу», — написала Бородина.

Роман у пары начался на проекте «Последний герой. Русский сезон», где Бородина выступала в качестве ведущей, а Сердюков был участником.

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