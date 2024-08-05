МИД допустил развертывание ядерных ракет из‑за действия Запада

России может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ
на действия стран Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я подтверждаю: если верховный главнокомандующий [ВС РФ
Владимир Путин], если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на
таких-то носителях, значит так оно и будет», — сказал Рябков в интервью каналу «Россия-1».
По его словам, такое решение может быть принято, исходя из
совокупности факторов. «Я допускаю, что может настать момент, когда это
понадобится», — отметил Рябков.
Ранее Белый дом сообщил, что США начнут размещать с 2026
года на территории ФРГ новые средства огневого поражения большей дальности, чем
развернутые в настоящее время в Европе.
Путин, принимая Главный военно-морской парад предупредил
Вашингтон, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на
развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления
американских ракет большой дальности в Германии.