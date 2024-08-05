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МИД допустил развертывание ядерных ракет из‑за действия Запада

Источник:
Sibnet.ru
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России может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия стран Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я подтверждаю: если верховный главнокомандующий [ВС РФ Владимир Путин], если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит так оно и будет», — сказал Рябков в интервью каналу «Россия-1».

По его словам, такое решение может быть принято, исходя из совокупности факторов. «Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится», — отметил Рябков.

Ранее Белый дом сообщил, что США начнут размещать с 2026 года на территории ФРГ новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе.

Путин, принимая Главный военно-морской парад предупредил Вашингтон, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Жить постоянно в реальности гипотетической опасно для здоровья как ментального так и как следствие физического....

Nik3316

ты точно бывший военный или в столовке отсиделся?

Asd10

Ну вот ты сам на вопрос и ответил. Путину ещё до выборов шесть лет. Ты истинный свидомый. Мрийкой богатеешь.

Удавиков

скорее всего они ему не нужны, француз же, гомосек или транс