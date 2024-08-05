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Джиган отомстил за Самойлову в шоу «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Выжить в Дубае»

Джиган в шоу «Выжить в Дубае» победил на малых испытаниях, он блестяще справился со испытаниями.

Джиган пошел на малое испытание, потому что ранее там была его жена Оксана Самойлова и проиграла. Рэпер сыграл против Никиты Плахотниченко, и обошел его со счетом 2:0. В одном из испытаний участники должны были отвечать на интеллектуальные вопросы и Джиган ни разу не ошибся.

После победы Джиган решил покинуть проект, поскольку пришел на него изначально только ради жены. Вместо себя он попросил вернуть на шоу актера Славу Чепурченко.

В восьмом выпуске шоу «Выжить в Дубае» звездная и народная команды объединились. В следующей серии покажут, как все участники парах будут проходить большое испытание.

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