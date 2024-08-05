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Пьяная сотрудница полиции в Кузбассе насмерть сбила мужчину

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста в Мариинске, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу. По данным телеграм-каналов, женщина хотела скрыться с места ДТП.

ДТП произошло в субботу, 3 августа, на улице Школьной. Водитель Mitsubishi Lancer наехала на мужчину, который шел в попутном направлении и катил велосипед. В результате аварии пешеход скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Автомобилем управляла сотрудник ОМВД России «Мариинский». По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения.

По данным телеграм-канала Baza, женщина хотела уехать с места аварии, но один из свидетелей успел вынуть ключи из замка зажигания.

Материалы по ДТП направлены в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу для принятия процессуального решения.

«Сотрудник будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавили в полиции.

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ЧП #ДТП #Кузбасс
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