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«Тополиный пух» стал лучшей новинкой в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Тополиный пух»

Романтическая комедия «Тополиный пух» стала единственной коммерчески успешной новинкой в кинотеатрах.

Фильм «Тополиный пух» заработал в прокате 28 миллионов рублей. Картина стала единственной новинкой, попавшей в топ-5 лидеров кассовых сборов.

Лучшим фильмом в прокате стал «Дэдпул и Росомаха», без учета кассы в России и Белоруссии, у картины 75,6 миллиона рублей.

На втором месте «Собиратель душ» — 66,8 миллиона рублей. Та третьем — российская комедия с Павлом Прилучным 31,6 миллиона рублей.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

mosquito__2010

Жить постоянно в реальности гипотетической опасно для здоровья как ментального так и как следствие физического....

Nik3316

ты точно бывший военный или в столовке отсиделся?

Asd10

Ну вот ты сам на вопрос и ответил. Путину ещё до выборов шесть лет. Ты истинный свидомый. Мрийкой богатеешь.

Удавиков

скорее всего они ему не нужны, француз же, гомосек или транс