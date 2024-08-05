«Тополиный пух» стал лучшей новинкой в кино

Романтическая комедия «Тополиный пух» стала единственной коммерчески успешной новинкой в кинотеатрах.

Фильм «Тополиный пух» заработал в прокате 28 миллионов рублей. Картина стала единственной новинкой, попавшей в топ-5 лидеров кассовых сборов.

Лучшим фильмом в прокате стал «Дэдпул и Росомаха», без учета кассы в России и Белоруссии, у картины 75,6 миллиона рублей.

На втором месте «Собиратель душ» — 66,8 миллиона рублей. Та третьем — российская комедия с Павлом Прилучным 31,6 миллиона рублей.