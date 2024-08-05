Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Киевом истребителей F-16 американского производства.

«F-16 на Украине. Мы обеспечили это. <...> Я благодарю всех партнеров, которые на самом деле действенно помогают с F-16, и первые государства, которые приняли наш запрос о предоставлении самолетов, — Данию, Нидерланды, Соединенные Штаты», — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и истребители F-16 Фото: © пресс-служба президента Украины

По данным журнала The Economist, Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран, к концу года их число возрастет до 20.

Американские истребители F16 на Украине: что изменится

Президент России Владимир Путин ранее отметил, поставки Киеву F-16 не изменят ситуацию на фронте, эти истребители будут гореть так же, как другая западная военная техника.