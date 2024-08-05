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Теннисистки принесли России единственную медаль Олимпиады-2024

Источник:
Sibnet.ru
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Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебром Олимпиады в Париже
Фото: © Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро Олимпийских игр в парном разряде.

Россиянки сыграли против итальянок Жасмин Паолини и Сары Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

«Мы верили, что сможем взять золото. Все было возможно. В первом сете играли в свой теннис, не давали соперницам поймать ритм, а потом начали как будто выжидать, позволили им вернуться в игру», — прокомментировала Андреева.

Шнайдер 20 лет, Андреевой 17 лет. Она стала самым молодым призером Олимпиады в теннисе с 1992 года.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Жить постоянно в реальности гипотетической опасно для здоровья как ментального так и как следствие физического....

Nik3316

ты точно бывший военный или в столовке отсиделся?

Asd10

Ну вот ты сам на вопрос и ответил. Путину ещё до выборов шесть лет. Ты истинный свидомый. Мрийкой богатеешь.

Удавиков

скорее всего они ему не нужны, француз же, гомосек или транс