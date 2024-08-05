Теннисистки принесли России единственную медаль Олимпиады-2024

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро Олимпийских игр в парном разряде.

Россиянки сыграли против итальянок Жасмин Паолини и Сары Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

«Мы верили, что сможем взять золото. Все было возможно. В первом сете играли в свой теннис, не давали соперницам поймать ритм, а потом начали как будто выжидать, позволили им вернуться в игру», — прокомментировала Андреева.

Шнайдер 20 лет, Андреевой 17 лет. Она стала самым молодым призером Олимпиады в теннисе с 1992 года.