Кадыров пообещал победу в СВО уже в 2024 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что Россия уже в 2024 году одержит победу в специальной военной операции.

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) пехоты нет. <...> Мы идем вперед, мы продвигаемся», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что ему поступают сообщения от командиров из зоны СВО несколько раз в день. По его словам, они информируют, что «заходят» на стратегически важный объект.

Ранее заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года.