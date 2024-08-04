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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров пообещал победу в СВО уже в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что Россия уже в 2024 году одержит победу в специальной военной операции.

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) пехоты нет. <...> Мы идем вперед, мы продвигаемся», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что ему поступают сообщения от командиров из зоны СВО несколько раз в день. По его словам, они информируют, что «заходят» на стратегически важный объект.

Ранее заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года.

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Тема: Военная операция на Украине
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