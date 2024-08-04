СМИ узнали дату массированного удара Ирана по Израилю

США и Израиль ожидают, что Иран нанесет удар по еврейскому государству в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в понедельник, 5 августа, сообщает издание Axios со ссылкой на американских и израильских источников.

Предположительно, удар Тегерана будет проведен по тому же сценарию, что и предыдущий, апрельский, но он будет более масштабным и в нем может быть задействована проиранская ливанская организация «Хезболла», отметили источники.

На Ближний Восток прибыл американский генерал Майкл Курилла, отвечающий за американские силы в регионе. Он будет пытаться мобилизовать коалицию союзников для отражения потенциальной иранской атаки.

Хания погиб ночью в среду, 31 июля в при взрыве в резиденции, где он остановился в Иране, куда прибыл на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) возложил ответственность за организацию убийства Хании на Израиль. Тегеран пообещал отомстить за произошедшее «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

Израиль не подтвердил свою причастность к убийству Хании. The Jerusalem Post со ссылкой на источники писала, что это была операция израильских спецслужб.