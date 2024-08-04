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Сенатор заплатил за убийство партнера больше, чем тот растратил

Источник:
ТАСС
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Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова в десять раз больше, чем тот растратил.

Савельев в пятницу, 2 июля был задержан на выходе из зала заседаний Совета Федерации после решения о лишении его неприкосновенности. Его обвинили в организации убийства бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, осужденного за растрату в компании, где сенатор был соучредителем.

Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей. Он также частично возместил ущерб. «Несмотря на все эти обстоятельства, Савельев бизнес-компаньона не простил. И летом 2023 года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

За убийство Савельев отдал примерно 10 миллионов рублей, что почти в десять раза больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба, уточнили в правоохранительных органах.

По версии следствия, Савельев поручил организовать убийство за денежное вознаграждение своему знакомому. Убийство было инсценировано правоохранителями для изобличения заказчика и организаторов. 

Басманный суд Москвы заключил Савельев под стражу. Сенатор вину не признает. 

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