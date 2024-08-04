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Трамп поздравил Путина с великолепной сделкой по обмену людьми

Источник:
ТАСС
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на выступлении перед сторонниками в Атланте (штат Джорджия).

При этом, по мнению Трампа, для Вашингтона эта сделка была ужасной. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», —подчеркнул кандидат в президента США.

В результате обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Из РФ выехали несколько иностранных граждан, осужденных за шпионаж, и несколько граждан РФ, в том числе с двойным гражданством.

 
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Топ комментариев

mosquito__2010

Жить постоянно в реальности гипотетической опасно для здоровья как ментального так и как следствие физического....

Alex B 69

Усы конечно мастер трагикомизма, но так я ещё не смеялся.. 🙂

Alhazred

Вся твоя жизнь -фарс.Смирись с этим уже лишенец. )))

Asd10

Ну вот ты сам на вопрос и ответил. Путину ещё до выборов шесть лет. Ты истинный свидомый. Мрийкой богатеешь.