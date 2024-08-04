Трамп поздравил Путина с великолепной сделкой по обмену людьми

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд
Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену
заключенными.
«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он
заключил еще одну великолепную сделку», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные
им на выступлении перед сторонниками в Атланте (штат Джорджия).
При этом, по мнению Трампа, для Вашингтона эта сделка была
ужасной. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», —подчеркнул
кандидат в президента США.
В результате обмена на родину возвращены восемь граждан России,
задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Из РФ выехали
несколько иностранных граждан, осужденных за шпионаж, и несколько граждан РФ, в
том числе с двойным гражданством.