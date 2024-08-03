Производство видеокарты GeForce RTX 3060 прекратят

Компания Nvidia прекратит производство своей самой популярной среди геймеров видеокарты GeForce RTX 3060.

Nvidia уже сообщила своим партнерам, что размещенные заказы на GPU для этой видеокарты будут последними, после чего они не будут приниматься. Таким образом, до конца года производство RTX 3060 должно прекратиться.

GeForce RTX 3060 была представлена в начале 2021 года, в настоящее время она лидирует в статистике Steam, занимая 5,88%. RTX 4060, которая должна была ее заменить, пока набрала лишь 3,47%.

Непопулярность RTX 4060 связана с ее характеристиками — она дороже предшественницы, при этом ее быстродействие практически на уровне RTX 3060. Ее преимущества заключаются в сниженном потреблении энергии, а также поддержке DLSS 3.