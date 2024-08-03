Самый странный поединок прошел на Олимпиаде

Южная Корея на турнире смешанных команд по дзюдо выставила 175-сантиметрового Ли Ен Хвана, весящего 82 килограмма, против француза Тедди Ринера весом более 140 килограммов и ростом 204 сантиметра.

Таким образом, на татами встретились соперники с разницей в весе в 62 килограмма. На турнирах уровня Олимпиады подобное произошло впервые. Причины такого решения корейской команды не сообщаются.

Кореец пытался сопротивляться, однако олимпийскому чемпиону хватило 90 секунд, чтобы закончить бой иппоном — чистой победой. В итоге сборная Франции выиграла четвертьфинал со счетом 4:1.

В командном турнире сборные могут выставлять любого спортсмена против любого противника, невзирая на разницу в весовых категориях.