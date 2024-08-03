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Евросоюз напугали катастрофическими тратами из‑за Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Финансовые издержки Евросоюза, связанные с многомиллиардной помощью Киеву, будут катастрофическими на фоне понижения кредитного рейтинга Украины.

Об этом написал на своей странице в соцсети X депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Парламентарий отметил, что в Европе пока не осознают, что предоставленная Украине финансовая помощь в виде займов не будет выплачена обратно, так как украинское государство будет объявлено банкротом.

Агентство S&P ранее понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «SD/SD», что означает «выборочный дефолт». Причиной снижения рейтинга стала официальная реструктуризация внешних займов со стороны украинских властей и приостановка выплат по облигациям.

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Политика #Мир #Деньги
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Топ комментариев

mosquito__2010

твои решения опасны, остановись

-2rist-

какие 3 года...с 2014 эти сказки слышим!

mosquito__2010

не, надо самолёты обкатать, рано

Alex B 69

Усы конечно мастер трагикомизма, но так я ещё не смеялся.. 🙂