YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве

Видеохостинг YouTube прекратил воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех десктопных браузерах, работающих на территории России.

В частности, видео в высоком качестве перестали воспроизводиться в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. Видео продолжают воспроизводиться в высоком качестве в «Яндекс браузере», а также в десктопной версии Safari, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что существует немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. В их числе — систематические нарушения российских законов и пренебрежение правами аудитории из России.

Захарова обратила внимание на блокировку администрацией YouTube аккаунтов российских СМИ, а также напомнила, что после этого платформа перешла к блокировке учетных записей органов государственной власти, авторских аккаунтов известных общественных деятелей и журналистов.