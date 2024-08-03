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YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве

Источник:
Sibnet.ru
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Видеохостинг YouTube прекратил воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех десктопных браузерах, работающих на территории России.

В частности, видео в высоком качестве перестали воспроизводиться в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. Видео продолжают воспроизводиться в высоком качестве в «Яндекс браузере», а также в десктопной версии Safari, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что существует немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. В их числе — систематические нарушения российских законов и пренебрежение правами аудитории из России.

Захарова обратила внимание на блокировку администрацией YouTube аккаунтов российских СМИ, а также напомнила, что после этого платформа перешла к блокировке учетных записей органов государственной власти, авторских аккаунтов известных общественных деятелей и журналистов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Браво ! Красикову респект отдельный

mosquito__2010

твои решения опасны, остановись

DEMON01

а что свои запчасти эффективным путинским менеджерам самим делать слабо.

pepelmetal

Минусят видимо любители террористов, ну что, на карандаш возьмём) видно то всех