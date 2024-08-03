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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Автобус опрокинулся в кювет в Красноярском крае, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 25 человек, включая трех детей. Они были вынуждены обратиться за медицинской помощью. При этом госпитализированных нет, все пострадавшие отправлены на амбулаторное наблюдение

Всего в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров. Автобус следовал со стороны поселка Маганск в поселок Береть. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

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ЧП #ДТП #Красноярск
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Топ комментариев

mosquito__2010

Браво ! Красикову респект отдельный

mosquito__2010

твои решения опасны, остановись

DEMON01

а что свои запчасти эффективным путинским менеджерам самим делать слабо.

pepelmetal

Минусят видимо любители террористов, ну что, на карандаш возьмём) видно то всех