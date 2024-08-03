Автобус опрокинулся в кювет в Красноярском крае, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 25 человек, включая трех детей. Они были вынуждены обратиться за медицинской помощью. При этом госпитализированных нет, все пострадавшие отправлены на амбулаторное наблюдение

Всего в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров. Автобус следовал со стороны поселка Маганск в поселок Береть. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.