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Россияне устроили распродажу долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Доллары
Доллары
Фото: © Sibnet.ru

Россияне в июле продавали доллары примерно на треть чаще, чем покупали, следует из данных банка «Русский стандарт».

Так, в онлайне американскую валюту продавали на 27% чаще, чем приобретали. При этом продажи в офлайн были еще активнее — они опережали показатели покупки на 34%. Средний чек обменных операций составил 396 долларов, пишет ТАСС.

Аналогичная ситуация наблюдалась с евро. Ее продавали в онлайне и офлайне чаще, чем приобретали на 54% и 60% соответственно. Средний чек здесь также оказался выше, он составил 455 единиц евро.

При этом доллар по-прежнему остается главной иностранной валютой в обмене. Число конвертаций с ним по результатам прошлого месяца в 2,3 раза превысило количество операций в евро.

Эксперты отмечают, что в настоящее время причин для резких движений курса национальной валюты нет, однако август может быть подвержен повышенной волатильности валютного рынка из-за неопределенности с биржевой торговлей юанем.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Браво ! Красикову респект отдельный

mosquito__2010

твои решения опасны, остановись

DEMON01

а что свои запчасти эффективным путинским менеджерам самим делать слабо.

pepelmetal

Минусят видимо любители террористов, ну что, на карандаш возьмём) видно то всех