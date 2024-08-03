Россияне устроили распродажу долларов

Россияне в июле продавали доллары примерно на треть чаще, чем покупали, следует из данных банка «Русский стандарт».

Так, в онлайне американскую валюту продавали на 27% чаще, чем приобретали. При этом продажи в офлайн были еще активнее — они опережали показатели покупки на 34%. Средний чек обменных операций составил 396 долларов, пишет ТАСС.

Аналогичная ситуация наблюдалась с евро. Ее продавали в онлайне и офлайне чаще, чем приобретали на 54% и 60% соответственно. Средний чек здесь также оказался выше, он составил 455 единиц евро.

При этом доллар по-прежнему остается главной иностранной валютой в обмене. Число конвертаций с ним по результатам прошлого месяца в 2,3 раза превысило количество операций в евро.

Эксперты отмечают, что в настоящее время причин для резких движений курса национальной валюты нет, однако август может быть подвержен повышенной волатильности валютного рынка из-за неопределенности с биржевой торговлей юанем.