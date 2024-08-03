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Чат-боты научились создавать биологическое оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Чат-боты с искусственным интеллектом научились создавать биологическое оружие, американские власти получили соответствующее предупреждение от биохимика Рокко Касагранде.

Ученый пришел к таким выводам после тестирования чат-бота Claude, который предложил использовать патогены в ракетах, пишет Bloomberg. При этом террористы могут использовать чат-боты для идентификации биологических агентов.

Касагранде в ходе эксперимента сформировал команду экспертов в области микробиологии и вирусологии для тестирования Claude. Команда забрасывала нейросеть вопросами. В частности, они спрашивали, какие патогены могут нанести наибольший вред.

Кроме этого, они уточняли, как купить материалы, необходимые для создания патогенов в лаборатории, как вырастить микроорганизмы. В результате чат-бот дал необходимую информацию, фактически превратившись в «карманного ученого» для террористов.

При этом ответы чат-бота выходили за рамки того, что можно найти в поисковике Google. Например, Claude предложил необычный способ быстрого заражения человека, чтобы нанести максимальный вред.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Браво ! Красикову респект отдельный

mosquito__2010

твои решения опасны, остановись

DEMON01

а что свои запчасти эффективным путинским менеджерам самим делать слабо.

pepelmetal

Минусят видимо любители террористов, ну что, на карандаш возьмём) видно то всех