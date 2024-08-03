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Жуткие паразиты атаковали российских туристов на Мальдивах

Источник:
Sibnet.ru
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Российских туристов на Мальдивах атаковали песчаные блохи, которые проникают под кожу людей и откладывают там личинки.

Данный вид блох обитает в тропических странах, предпочитая прибрежные пески. При этом туристов не предупреждают о неприятных насекомых. В итоге вместо пляжного отдыха люди опухают и покрываются зудящими волдырями по всему телу , пишет телеграм-канал SHOT.

У некоторых людей, подвергшихся такой атаке, развивается болезнь под названием тунгиоз, она требует серьезного лечения. В случае вторичного инфицирования ранок возможны даже летальные исходы.

Специалисты отмечают, что если у туриста наблюдаются симптомы заболевания, ему необходимо немедленно обратиться к врачу.

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Жизнь #Туризм #Здоровье
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