Жуткие паразиты атаковали российских туристов на Мальдивах

Российских туристов на Мальдивах атаковали песчаные блохи, которые проникают под кожу людей и откладывают там личинки.

Данный вид блох обитает в тропических странах, предпочитая прибрежные пески. При этом туристов не предупреждают о неприятных насекомых. В итоге вместо пляжного отдыха люди опухают и покрываются зудящими волдырями по всему телу , пишет телеграм-канал SHOT.

У некоторых людей, подвергшихся такой атаке, развивается болезнь под названием тунгиоз, она требует серьезного лечения. В случае вторичного инфицирования ранок возможны даже летальные исходы.

Специалисты отмечают, что если у туриста наблюдаются симптомы заболевания, ему необходимо немедленно обратиться к врачу.