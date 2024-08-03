Киев пригрозил «мощными ударами» по России

Удары ВСУ по России «будут становиться еще мощнее», заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

При этом ранее командующий украинскими войсками Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о серьезных трудностях на Покровском направлении. Сырский отметил, что именно на этом участке фронта идут наиболее ожесточенные бои.

В настоящее время российские военные стремительно продвигаются в восточной части Донецкой области. В частности, в котле рискует оказаться крупная группировка Вооруженных сил Украины в Угледаре.

Российская армия держит под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре, также уже перерезана трасса, ведущая из Угледара в поселок Константиновка.