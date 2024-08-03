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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев пригрозил «мощными ударами» по России

Источник:
Sibnet.ru
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Удары ВСУ по России «будут становиться еще мощнее», заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

При этом ранее командующий украинскими войсками Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о серьезных трудностях на Покровском направлении. Сырский отметил, что именно на этом участке фронта идут наиболее ожесточенные бои.

В настоящее время российские военные стремительно продвигаются в восточной части Донецкой области. В частности, в котле рискует оказаться крупная группировка Вооруженных сил Украины в Угледаре.

Российская армия держит под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре, также уже перерезана трасса, ведущая из Угледара в поселок Константиновка.

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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

mosquito__2010

Браво ! Красикову респект отдельный

mosquito__2010

твои решения опасны, остановись

DEMON01

а что свои запчасти эффективным путинским менеджерам самим делать слабо.

pepelmetal

Минусят видимо любители террористов, ну что, на карандаш возьмём) видно то всех