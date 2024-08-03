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Замглавы ГУ МЧС по Кубани оказался владельцем 50 квартир

Источник:
Sibnet.ru
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Правоохранительные органы нашли у замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи 250 миллионов рублей, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 машин.

Все это имущество Генпрокуратура требует обратить в доход государства как приобретенное незаконным путем, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На имущество полковника внутренней службы наложен обеспечительный арест.

В банке данных исполнительных производств значится исполнительное производство в отношении Симоненко, открытое ФССП 22 июля на основании исполнительного листа краснодарского суда.

Ответчиками по иску выступают как сам чиновник, так и его жена, две дочери, зять и отец. Предварительное судебное заседание об изъятии имущества назначено на 5 августа. Кроме того, Генпрокуратура потребовала уволить Симоненко «по отрицательным мотивам».

Симоненко с 1988 года служит в пожарной охране. В 2009 году стал заместителем начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В октябре 2018 года его уволили из МЧС в связи с достижением им предельного возраста службы. В сентябре 2022 года его восстановили на службе.

В октябре 2023 года назначили замначальника главка. Симоненко задержали 31 июля, в его отношении возбуждено уголовное дело, связанное с коррупцией.

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