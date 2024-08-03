Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира

Россия в этом году вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения.

Средний уровень долга центрального правительства на душу населения среди государств «большой двадцатки» составляет 23,6 тысячи долларов, но только у шести он выше этой отметки, пишут РИА Новости.

Самая низкая суверенная задолженность у Индии — 1316 долларов на человека. Затем идет Индонезия с 1747 долларами, а Россия замыкает тройку с показателем в 2076 долларов по итогам первого полугодия.

Уровень государственных обязательств менее пяти тысяч долларов на человека наблюдается также у Турции (2,8 тысячи), Китая (три тысячи) и ЮАР (4,5 тысячи), а от пяти до десяти тысяч — у Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины.

В Южной Корее госдолг составляет 16 тысяч долларов на душу населения, в Германии он достиг 20,9 тысячи, а в Австралии — 21,2 тысячи долларов. Шесть стран, где госдолг выше среднего, относятся к «большой семерке».

Меньше всего он у Канады — 25,3 тысячи долларов. У Франции задолженность составляет 40,3 тысячи долларов, а Великобритания и Италия накопили долгов 51,6 и 51,9 тысячи долларов на человека соответственно. Вторыми по размерам госдолга стали японцы — 70,4 тысячи долларов.

Самая большая суверенная задолженность фиксируется в США — 104,5 тысячи долларов на человека. Это больше индийского показателя в 80 раз, а российского — в 50. Из всех стран мира только у Сингапура показатель выше — 149,3 тысячи долларов на человека.