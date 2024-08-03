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Зеленский назвал главную потребность Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Главная потребность Украины заключается в скорейшем завершении военного конфликта с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По словам украинского лидера, стране необходимо быстрое и справедливое завершение конфликта. Также для Киева одной из важнейших потребностей остается удержание Украины «в фокусе мирового внимания».

Киев в последнее время неоднократно заявляли о необходимости завершить боевые действия в кратчайшие сроки. Так, глава офиса украинского президента Андрей Ермак отмечал, что этому должен поспособствовать второй саммит мира.

При этом Украина пока готова к переговорам с Москвой только на основе так называемой «формулы мира» Зеленского, которая предполагает возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с украинской территории.

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Политика #Мир
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