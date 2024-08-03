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Девушки-туристки устроили обнаженную фотосессию на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаженная фотосъемка туристок из Москвы возмутила жителей Республики Алтай. Девушки для эффектного кадра оголились на берегу реки Чемал на фоне природы.

Момент пикантной фотосессии застали местные женщины и двое мужчин, которые сфотографировали весь процесс и опубликовали снимки в соцсетях, пишет телеграм-канал «Подслушано Барнаул».

В комментариях алтайцы отмечают, что ходить нагишом на публике запрещено, а также советуют поискать для таких съемок более уединенные места. Некоторые подчеркивают, что таким туристам на Алтае не рады.

В свою очередь, сами участницы фотосета уже проконсультировались с юристами и собираются писать заявление на женщин, которые тайно сняли и распространили их голые фото, пишет «Российская газета».

Туристки хотят привлечь местных жительниц к ответственности по статьям 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и 128.1 «Клевета, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию».

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Жизнь #Туризм #Республика Алтай
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