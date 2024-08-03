Девушки-туристки устроили обнаженную фотосессию на Алтае

Обнаженная фотосъемка туристок из Москвы возмутила жителей Республики Алтай. Девушки для эффектного кадра оголились на берегу реки Чемал на фоне природы.

Момент пикантной фотосессии застали местные женщины и двое мужчин, которые сфотографировали весь процесс и опубликовали снимки в соцсетях, пишет телеграм-канал «Подслушано Барнаул».

В комментариях алтайцы отмечают, что ходить нагишом на публике запрещено, а также советуют поискать для таких съемок более уединенные места. Некоторые подчеркивают, что таким туристам на Алтае не рады.

В свою очередь, сами участницы фотосета уже проконсультировались с юристами и собираются писать заявление на женщин, которые тайно сняли и распространили их голые фото, пишет «Российская газета».

Туристки хотят привлечь местных жительниц к ответственности по статьям 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и 128.1 «Клевета, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию».