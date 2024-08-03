Спасатели завершили поисковую операцию в Нижнем Тагиле

Спасатели завершили разбор завалов на месте частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС. Поисково-спасательная операция заняла двое суток.

Согласно последним данным, погибли десять человек, из них пятеро детей. Пострадали 26 человек, из них 16 остаются в больницах. В пункте временного размещения находится 21 человек, в том числе четыре ребенка, еще 171 человек размещен у родственников.

На месте ЧП работали более 550 спасателей и 74 единицы техники, было вывезено почти 2,5 тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора. 3 августа объявлено в Нижнем Тагиле днем траура.

Причиной ЧП специалисты назвали взрыв газа. Возбуждено дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).