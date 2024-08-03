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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия готовит котел под Угледаром

Источник:
Sibnet.ru
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Группировка Вооруженных сил Украины в Угледаре в ближайшее время может оказаться в российском котле.

«Оперативная обстановка на угледарском направлении складывается таким образом, что украинская армия в самом городе рискует оказаться в котле», — цитирует представителя силовых структур ТАСС.

В частности, российская армия держит под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре. Кроме этого, российские подразделения продолжают активное наступление с флангов.

В настоящее время трасса, ведущая из Угледара в поселок Константиновка, перерезана. В самом населенном пункте российские штурмовики успешно ведут боевые действия, выбивая противника с занятых позиций.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Браво ! Красикову респект отдельный

mosquito__2010

твои решения опасны, остановись

DEMON01

а что свои запчасти эффективным путинским менеджерам самим делать слабо.

pepelmetal

Минусят видимо любители террористов, ну что, на карандаш возьмём) видно то всех