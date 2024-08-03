Российская армия готовит котел под Угледаром

Группировка Вооруженных сил Украины в Угледаре в ближайшее время может оказаться в российском котле.

«Оперативная обстановка на угледарском направлении складывается таким образом, что украинская армия в самом городе рискует оказаться в котле», — цитирует представителя силовых структур ТАСС.

В частности, российская армия держит под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре. Кроме этого, российские подразделения продолжают активное наступление с флангов.

В настоящее время трасса, ведущая из Угледара в поселок Константиновка, перерезана. В самом населенном пункте российские штурмовики успешно ведут боевые действия, выбивая противника с занятых позиций.