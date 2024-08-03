НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Воссозданы духи императора Юлия Цезаря

Источник:
Sibnet.ru
356 3

Итальянские ученые при поддержке миланских парфюмеров воссоздали духи римского императора Юлия Цезаря.

Согласно реконструкции, императорские духи содержали ароматы мяты, горной розы, лимона, бергамота, лаванды, жасмина, водяной лилии, кедра, фиалки, пачули, ириса и амбры. Отмечается, что некоторые ингредиенты в древние времена было очень трудно найти.

При этом специалисты считают, что воссозданный аромат имеет хороший коммерческий потенциал — ожидается, что духи Цезаря поступят в продажу уже в октябре, пишет издание Arkeonews.

Исследования указывают на то, что римлянам нравились запахи с простыми формулами. Например, самые распространенные духи представляли собой сочетание розового масла и пота гладиаторов.

При этом известные и богатые жители Рима заказывали новые запахи ведущим парфюмерам того времени со всех концов мира, чтобы пахнуть по-особенному.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Красивые люди живут заметно дольше некрасивых
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Найдены загадочные формы древней жизни
Имя оказалось способно менять внешность людей
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружен неожиданный эффект вакцинации против COVID-19
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Ученый выделил самую опасную рыбу в Оби
Россия ударила по позициям ВСУ «супербомбами». ВИДЕО
Обсуждение (3)
Картина дня
Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира
Российская армия готовит котел под Угледаром
Украинцы нашли необычный способ избежать мобилизации
Чат-боты научились создавать биологическое оружие
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Индия допустила создание общего с Россией производства авто
53
Российского сенатора задержали из‑за заказного убийства
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
38
Кремль раскрыл удивительные детали обмена заключенными
30
Российские войска поразили три пусковые установки ЗРК Patriot