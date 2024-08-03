Воссозданы духи императора Юлия Цезаря

Итальянские ученые при поддержке миланских парфюмеров воссоздали духи римского императора Юлия Цезаря.

Согласно реконструкции, императорские духи содержали ароматы мяты, горной розы, лимона, бергамота, лаванды, жасмина, водяной лилии, кедра, фиалки, пачули, ириса и амбры. Отмечается, что некоторые ингредиенты в древние времена было очень трудно найти.

При этом специалисты считают, что воссозданный аромат имеет хороший коммерческий потенциал — ожидается, что духи Цезаря поступят в продажу уже в октябре, пишет издание Arkeonews.

Исследования указывают на то, что римлянам нравились запахи с простыми формулами. Например, самые распространенные духи представляли собой сочетание розового масла и пота гладиаторов.

При этом известные и богатые жители Рима заказывали новые запахи ведущим парфюмерам того времени со всех концов мира, чтобы пахнуть по-особенному.